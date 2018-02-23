Ученые рассказали о неожиданной опасности просмотра телевизора

Проведение большого количества времени у телевизора увеличивает риск венозного тромбоза.

К такому выводу пришли ученые из Миннесотского университета в США, об их работе пишет Science Daily, передает РИА Новости.

Медики на протяжении 24 лет следили за здоровьем 15 тысяч американцев возрасте 45-64 лет, регулярно проводя опрос об их состоянии и образе жизни. За это время был зафиксирован 691 случай венозного тромбоза.

При этом выяснилось, что те, кто регулярно проводили значительное количество времени у телевизора, страдали от недуга в 1,7 раза чаще. Повышенный риск тромбоза сохранялся у участников с одинаковым весом и объемом физических нагрузок.

"Эти результаты показывают, что даже те люди, которые регулярно занимаются физическими упражнениями, не должны игнорировать потенциальный вред длительного нахождения в сидячем положении, например, при просмотре телевизора", — говорит соавтор исследования Ясухико Кубота.

Венозный тромбоз заключается в образовании тромбов внутри вен. Чаще всего этот процесс затрагивает сосуды на ногах. Заболевание может вызывать закупорку легочной артерии, что при отсутствии лечения приводит к смерти.