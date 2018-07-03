Ученые рассказали о пользе шести чашек кофе в день

Употребление шести чашек кофе в день может снизить вероятность преждевременной смерти на 16%, выяснили ученые Национального института онкологии США и Национальных институтов здравоохранения США.

Результаты исследования опубликованы на сайте Журнала Американской медицинской ассоциации, отмечает РИА Новости.

В период с 2006 по 2016 год специалисты наблюдали за здоровьем порядка 500 тысяч британцев в возрасте от 38 до 73 лет. В частности, пациентов спрашивали, сколько чашек кофе в день они пьют.

В результате ученые вычислили, что те, кто употреблял до восьми чашек напитка в день, сокращали риск преждевременной смерти на 14%. У пациентов, которые пили до шести чашек, этот показатель составил 16%. В меньшей степени риск снижался и у тех, потребление кофе которых ограничивалось пятью чашками и меньше.

Согласно онкоэпидемиологу Эрикке Лофтфильд, снижение риска преждевременной смерти наблюдалось для всех любителей кофе, вне зависимости от того, был ли он растворимый или молотый, или без кофеина. Исследователь утверждает, что употребление этого напитка можно включить в рацион для здорового питания.

Существует ряд исследований, которые указывают на негативный эффект от употребления кофе. Так, чрезмерное количество кофеина может привести к учащенному сердцебиению, головокружению и мышечному тремору. Помимо этого, в зернах содержится химикат акриламид, который может вызвать онкологические заболевания. Тем не менее в 2016 году Международное агентство исследований рака исключило кофе из списка "возможных канцерогенов".