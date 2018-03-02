Ученые рассказали о причинах ухудшения секса

Ученые из США назвали главный фактор, влияющий на качество секса.

Исследования ученых показали, что больше половины американцев не обсуждают секс со своей второй половиной. 58% жителей США стесняются обсуждать интимные вопросы со своим партнером или боятся, что их неправильно поймут и обидятся на сделанные заявления, пишет Vista News.

Специалисты полагают, что основной проблемой в постели является отсутствие разговоров. Результаты показали, что в парах, которые открыто обсуждают секс оба партнера чувствуют себя увереннее.

Помимо этого, искренность и частота разговоров об интимной части жизни пар влияют на регулярность секса. По результатам опроса 20 тысяч пар оказалось, что 21% процент семейных пар никогда не обсуждали интимные детали, а сексом такие пары занимаются несколько раз в год. 10% пар вообще не имели интима в прошедшем году.

Специалисты полагают, что для пары необходимо заниматься "любовью" не реже раза в неделю, а также активно обсуждать все детали.



