Ученые узнали о новой причине импотенции

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Исследования показали, что неправильный уход за полостью рта может привести к проблемам в сексе.
Китайские врачи провели исследования и выявили, что неправильный уход за зубами повышает в три раза риск развития импотенции, пишет "Ваш город".
После осмотра 200 тысяч мужчин, врачи обнаружили проблемы с эрекцией у тех представителей сильного пола, которые не следят должным образом за полостью рта.
Это происходит из-за того, что при кариесе увеличивается уровень бактерий. Они влияют на тестостерон и работу сердца.
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