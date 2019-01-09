Ученые узнали о новой причине импотенции

Исследования показали, что неправильный уход за полостью рта может привести к проблемам в сексе.

Китайские врачи провели исследования и выявили, что неправильный уход за зубами повышает в три раза риск развития импотенции, пишет "Ваш город".

После осмотра 200 тысяч мужчин, врачи обнаружили проблемы с эрекцией у тех представителей сильного пола, которые не следят должным образом за полостью рта.

Это происходит из-за того, что при кариесе увеличивается уровень бактерий. Они влияют на тестостерон и работу сердца.