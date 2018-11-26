Ученые в Карелии получат 2 млн рублей на исследования

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Исследователи из Карелии получат субсидии на поддержку научных проектов, относящихся к фундаментальной науке.
Министерство экономического развития и промышленности Карелии провело прием заявок для участия в отборе на предоставление субсидий на поддержку научных проектов, сообщили в Минэке.
Выдача субсидий проводится в соответствии с соглашением между федеральным государственным бюджетным учреждением "Российский фонд фундаментальных исследований" и правительством республики. Проекты должны быть направлены на изучение природной среды, ее ресурсов и социально-экономических процессов в республики.
Далее читайте на "Вестях Карелии".
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