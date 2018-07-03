Ученые в Карелии разработают рекомендации по детскому сну

Сотрудники Карельского научного центра Российской академии наук (РАН) наметили проведение ряда исследований, которые помогут скорректировать режим дня школьников, проживающих в районах Крайнего Севера.

Большинство населения Земли живёт в соответствии с расписанием, определённом общественными нормами, а не индивидуальными биологическими часами. Это становится причиной усталости, недосыпания, сонливости в течение дня.

В условиях Крайнего Севера, где световые сутки очень коротки, а в некоторых районах день и ночь могут продолжаться по полугода, десинхронизация проявляется намного сильнее. В результате школьники усваивают информацию намного хуже. Кроме того, в организме происходят нарушения, способные вызвать заболевания вплоть до диабета, пишет "Большая азия".

По словам сотрудника Карельского научного центра РАН Сергея Коломейчука, они с коллегами проведут анкетирование среди детей, проживающих на севере Карелии, в Архангельской и Мурманской областях, затем при помощи специальных тестов определят уровень гормона сна в детском организме и сравнят с показателями, характерными для коренных народов севера. Если результаты будут разниться, учёные постараются выяснить, что северяне делают иначе.

На основе полученных результатов будут разработаны рекомендации для коррекции ежедневного расписания. После этого, возможно, в некоторых районах будут реализованы пилотные проекты.

Как уточнил А. Коломейчук, в скандинавских странах составление ежедневного расписания с оглядкой на биологические часы и климатические условия уже давно вошло в норму. Потомки викингов считают, что качество сна влияет не только на уровень усвоения информации, но и на поведение школьников: уровень агрессивности и асоциальное поведение.