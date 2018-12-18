Ученые вычислили продолжительность идеального секса

Новости по теме
Загрузка...
Иностранная группа ученых провела исследования и вычислила продолжительность идеального секса.
В ходе исследования сексологи опросили женщин и выяснили, сколько у них длится секс. Выяснилось, что показатель колеблется от 30 секунд до 40 минут без предварительных ласк.
Респонденты на вопрос ученых ответили, что они считают секс продолжительностью более 10 минут слишком затянувшемся.
Проведя более точные измерения специалисты определили, что оптимальным временем полового акта является от 3 до 13 минут, пишет OAnews.
Ученые отмечают, что большинство женщин предпочитают заниматься сексом с предварительными ласками. Также часть представительниц прекрасного пола заявила, что готова простить партнеру ранее семяизвержение
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
13.12.2018, 17:19
14.12.2018, 14:37
16.12.2018, 11:37
12.12.2018, 11:59
15.12.2018, 10:46
Аналитика
17.12.2018 10:45
Обществоведение
Начальник управления труда и занятости Карелии Елена Фролова рассказала, что происходит на рынке труда республики, как безработному с помощью мер господдержки начать с нуля свой бизнес и ждать ли шквала обращений предпенсионеров в службы занятости в 2019 году.
14.12.2018 14:37
13.12.2018 11:41
12.12.2018 11:35
12.12.2018 10:49
Чтиво
14.12.2018 12:32
Личное мнение
Карельские депутаты решили переименовать историческое название острова в Ладожском озере.
14.12.2018 09:46
12.12.2018 13:43
07.12.2018 15:50
Медиа
18.12.2018 16:19
Опрос
Как изменилась ваша жизнь в 2018 году?
Комментарии