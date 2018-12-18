Ученые вычислили продолжительность идеального секса

Иностранная группа ученых провела исследования и вычислила продолжительность идеального секса.

В ходе исследования сексологи опросили женщин и выяснили, сколько у них длится секс. Выяснилось, что показатель колеблется от 30 секунд до 40 минут без предварительных ласк.

Респонденты на вопрос ученых ответили, что они считают секс продолжительностью более 10 минут слишком затянувшемся.

Проведя более точные измерения специалисты определили, что оптимальным временем полового акта является от 3 до 13 минут, пишет OAnews.

Ученые отмечают, что большинство женщин предпочитают заниматься сексом с предварительными ласками. Также часть представительниц прекрасного пола заявила, что готова простить партнеру ранее семяизвержение