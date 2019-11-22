Ученые выяснили, чем опасны таблетки для похудения

Согласно результатам масштабного исследования, регулярное употребление средств для похудения может привести к серьезным расстройствам системы пищеварения.

Американские ученые из Гарвардской школы общественного здравоохранения имени Чана и Бостонского детского госпиталя выяснили, что женщины, регулярно использующие таблетки для похудения и слабительные для контроля веса имеют высокий риск в течение одного-трех лет заработать болезни пищеварительной системы, пишет издание "РИА Новости".

Исследователи проанализировали данные о состоянии здоровья 10 058 женщин и девочек в возрасте от 14 до 36 лет.



Результаты показали, что среди изначально здоровых молодых женщин, употреблявших таблетки для похудения не менее одного года, 1,8% в течение последующих трех лет получили первый диагноз какого-либо заболевания системы пищеварения. Среди тех, кто вместо таблеток от похудения принимал слабительное, этот показатель еще выше – 4,2%. Для сравнения среди их ровесников, не принимавших лекарственные средства, заболеваемость не превышала 1%.



Авторы не рекомендуют использовать таблетки для похудения или слабительные средства для контроля веса без рекомендации специалиста, так как их регулярное применение нарушает нормальную функцию пищеварения и может иметь серьезные последствия для здоровья, такие как заболевания желудочно-кишечного тракта, печени, почек и гипертония.



Ученые призывают политиков и общественных деятелей разработать инициативы по запрету рекламы подобных средств и пропаганде здорового образа жизни без лекарств.