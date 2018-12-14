Ученые выяснили, что отбивает желание заниматься сексом

Ученые выявили заболевания, которые могут отбить всякое желание заниматься сексом.

Наличие хронических заболеваний сердечно-сосудистой системы может отбить всякое желание заниматься сексом.

По словам ученых, сердечно-сосудистые заболевания вызывают общую физическую слабость и психологические сложности. Кроме того, употребление медикаментов может иметь побочные эффекты, в частности – вызывать эректильную дисфункцию.

Впрочем, наличие проблем с сердцем вовсе не означает приговор для половой жизни. Достаточно просто не запускать свой организм и вовремя заниматься терапией. Канадцы подчеркивают, что пациенты, которые проходят кардиореабилитацию, обычно не жалуются на качество интимной жизни, пишет ФАН.