Ученые выяснили опасность секса до или после сильного стресса

Ученые из США в ходе нескольких исследований выяснили, что секс до или после сильного стресса может нести определенную опасность.

Оказалось, что интимная близость в такие моменты может стать причиной развития глубокой депрессии, которую провоцирует гормон окситоцин, пишут "Актуальные новости".

Эксперты выяснили, что стрессовое состояние усугубляется после секса в большей степени у женщин. В 33% случаев интимная близость до, во время или после эмоционального расстройства приводит к проблемам с психическим здоровьем.

Примечательно, что секс при обычных условиях способен положительно влиять на организм и здоровье. Более того, состояние возбуждения способствует повышению активности головного мозга, а во время оргазма наступает пик умственной активности.