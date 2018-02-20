Ученые выяснили, почему некоторые девушки не могут отказать мужчине в сексе

Проведено исследование о взаимосвязи сексуальности девушки и вероятностью того, что ей придется вступать в интимную близость.

Последнее исследование специалиста в области интимных отношений Хенсман Кеттрей показало, что существует серьезная зависимость между сексуальностью молодой женщины и вероятностью того, что ей придется иметь близость с нежелательным мужчиной. Результаты работы опубликованы в журнале Sexuality & Culture.

По мнению ученого, молодые женщины, которые спокойно признают свою потребность в сексе, менее склонны вступать в нежелательные связи. Причина этого в том, что они лучше осознают свои желания и готовы отстаивать свое право на нормальную половую жизнь.

Наоборот, женщины, которые полагают, что секс существует в большей степени для удовлетворения потребностей мужчин, готовы согласиться на близость. Такие женщины меньше осознают собственные сомнения по поводу того, стоит ли им заниматься сексом или нет, пишет Лента.ру.