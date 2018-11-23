Ученые выяснили, почему женщины изменяют

Ученые недавно установили тот факт, что женщины изменяют одинаково с мужчинами, а иногда и гораздо чаще. При этом женский пол сам выступает инициатором адюльтера.

В социологическом опросе, проведенном американскими психологами, участвовали 2000 женщин, по данным этого опроса 25% из этих двух тысяч женщин имели одновоременно два и более любовников. У мужчин эта цифра не превышает 15%, при том, что причиной измен у мужчин чаще всего служит половой инстинкт, пишет Lady's Journal.

Самый "благоприятный" возраст для измен у женщин это 30-40 лет, и 20% всех женских измен начинается с общения в интернете.

Еще ученые установили факт, что если женщина по своему интеллектуальному, образовательному и социальному уровню превосходит партнера, то она более склонна к измене. А также, что чем чаще женщина после 40 лет инициирует секс дома с партнером, то она более способна на измену.

Совсем недавно американцы сделали вывод, что причиной измен у молодых женщин служит недосыпание. Объясняется это тем, что девушки под действием хронического недосыпа легче соглашаются на связь на стороне.

У мужчин все как раз наоборот, недосыпание действует на них прямо противоположно, снижая их сексуальное влечение. Ученые доказали, что чем меньше спит мужчина, чем больше он недосыпает - то тем хуже у него эрекция. Мужчины также реже изменяют, если обладают излишним весом.