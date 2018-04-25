Ученые выявили неожиданную опасность алкоголя

Употребление алкоголя повышает риск возникновения болезней десен, некоторых видов рака и сердечно-сосудистых заболеваний.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале Microbiome.

Ученые Нью-Йоркского университета изучили образцы микрофлоры ротовой полости 1044 человек в возрасте 55-78 лет. В результате исследования была получена возможность сравнить показатели 270 непьющих, 614 умеренно пьющих и 160 постоянно пьющих алкоголь.

Специалисты обнаружили, что у людей, употребляющих спиртное, имеются изменения микрофлоры и увеличение роста таких бактерий, как: Bacteroidales, Actinomyces и Neisseria. Отмечается, что Bacteroidales вызывают воспаления, гнойные раны и развивают злокачественные опухоли. Actinomyces могут стать причиной актиномикоза и эндокардита, а Neisseria содержит в себе возбудителей гонореи и менингита.

Также употребление алкоголя снижало количество необходимых организму лактобацилл, что в конечном итоге может привести к развитию рака полости рта и органов пищеварения.