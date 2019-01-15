Ученые выявили, сколько нужно секса в разном возрасте

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Исследования проводили ученые из Института Кинси. Он специализируется на вопросах репродукции и сексуальной активности полов.
Как выяснилось, интимная жизни завязана на возрастном показателе:
От 18 до 29 лет, примерно 2 раза в неделю или 112 раз в год.
От 30 до 39 лет, примерно 1–2 раза в неделю.
От 40 до 49 лет, всего 1 раз в неделю. Это примерно 69 раз в год.
Существует множество дополнительных факторов. Но еще одно требование: все эти половые акты должны быть по желанию и заканчиваться оргазмами. Тогда они считаются полноценными и ведут к оздоровлению организма, пишет ToDay News Ufa.
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