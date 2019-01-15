Подписаться
Лампа светодиодная E27
50
30
Лопата снеговая
280
199
Блюдо прямоугольное
500
299
Костюм зимний ШЕРВУД
4500
3999
Сапоги АЛЯСКА -40
1300
999
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
23:30, 15 Января 2019
фото: Pixabay

Ученые выявили, сколько нужно секса в разном возрасте

Загрузка...

Исследования проводили ученые из Института Кинси. Он специализируется на вопросах репродукции и сексуальной активности полов.

Как выяснилось, интимная жизни завязана на возрастном показателе:

От 18 до 29 лет, примерно 2 раза в неделю или 112 раз в год.

От 30 до 39 лет, примерно 1–2 раза в неделю.

От 40 до 49 лет, всего 1 раз в неделю. Это примерно 69 раз в год.

Существует множество дополнительных факторов. Но еще одно требование: все эти половые акты должны быть по желанию и заканчиваться оргазмами. Тогда они считаются полноценными и ведут к оздоровлению организма, пишет ToDay News Ufa. 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
09.01.2019, 15:08
Алиханов невиновен, и теперь это знают все
09.01.2019, 10:33
"У этого кого-то настолько крепкий зад, что самые крутые судьи страны предпочли лучше выставить себя лохами"
08.01.2019, 11:12
ВИДЕО: В Петрозаводске неизвестные напали на охранника ДК "Машиностроитель"
09.01.2019, 15:41
Стало известно, с какими мотивировками судьи Верховного суда РФ отменили собственное решение об оправдании Алиханова
15.01.2019, 07:25
Надпись "Навальный" на снегу ускорила процесс уборки сугробов в Питкяранте
09.01.2019, 11:15
Дорогое китайское удовольствие

Аналитика

14.01.2019 12:12
Обществоведение
Церковный налог как индикатор религиозности общества 11
Готовы ли десятки миллионов православных россиян вывести свою церковь из "тени"?
Вот так полетали! 6
14.01.2019 10:15
"Возможность прямых фальсификаций исключается" 1
11.01.2019 12:14
Кредиторы АО "Пряжинское" могут остаться без денег 3
11.01.2019 09:30
Алиханов невиновен, и теперь это знают все 21
09.01.2019 15:08
Вся аналитика

Медиа

Жители Петрозаводска встретили Рождество в 2019 году
10.01.2019 14:36
все фото и видео

Опрос

Ощутили ли вы рост цен в новом году?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»