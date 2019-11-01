Ученые заявили, что секс не может спровоцировать роды

Исследователи опровергли популярный миф о том, что занятия сексом могут спровоцировать роды.

Существует распространенное мнение о том, что занятия сексом на поздней стадии беременности могут стать причиной родов. Однако исследователи тщательно изучили весь объем сведений по этому поводу и пришли к выводу о том, что это не соответствует действительности, пишет "МедикФорум".



Авторы этого мифа полагают, что поскольку оргазм может спровоцировать сокращения матки, то это приведет к родовым схваткам. Якобы оргазм по своему эффекту не уступает лекарствам для стимуляции родов. Данное мнение существует давно, но никаких научных доказательств в его подтверждение получено не было.

И вот итальянские ученые из Университета Неаполя проверили данную теорию, изучив роды у большой группы женщин за несколько лет. Установлено, что занимающиеся сексом на поздней стадии беременности женщины сталкивались с родами в то же самое время и на том же самом сроке, что и будущие мамы, которые отказались от занятий любовью.



Следовательно, занятия сексом не могут спровоцировать роды. Итальянских ученых также интересовало, откуда вообще появилась эта теория, о которой впервые заговорили еще в 1970-е годы.