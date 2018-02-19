Ученых привлекут к борьбе с крысами в Петрозаводске

Ученые Петрозаводского университета займутся разработкой регламента по сокращению популяции крыс в карельской столице, сообщает мэрия.

Соглашение об этом достигнуто по итогам рабочего совещания с участием сотрудников прокуратуры, представителей университета и специалистов мэрии.

"Основная цель научной работы, которой займутся ученые лаборатория функциональной зоологии кафедры зоологии и экологии, состоит в том, чтобы выработать теоретическую и методическую основу для создания регламента по контролю численности популяции грызунов", - отмечают в администрации.

По словам замглавы Петрозаводска Юлии Мизинковой, в регламенте будет прописан "научно обоснованный алгоритм действий, которые позволят наиболее эффективно и быстро сократить численность грызунов" в городе.

"Ученые проведут анализ ситуации, составив списки мест накопления пищевых отходов – как доступных, так и недоступных для крыс, оценят эффективность применения емкостей для хранения отходов, отлавливающих грызунов. Будет рассчитана эффективность применения против крыс ядов, ловушек, отпугивателей и биологических методов борьбы с ними", - рассказал заместитель прокурора Карелии Василий Шевченко.