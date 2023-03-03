Ученый назвал причины участившихся выходов волков к населенным пунктам в Карелии

В течение зимнего периода 2022-2023 года в Карелии местные жители регулярно сообщали о выходах диких животных в населенные пункты.

В основном речь идет о волках, которые нападают на домашних животных.

В лаборатории зоологии Института биологии КарНЦ РАН отмечают, что среди многих причин на это явление оказывает влияние и сокращение лесных площадей.

«Животные появляются в городах и населенных пунктах, зачастую, вследствие сокращения естественной среды обитания, из-за развития дорожной сети, роста городских агломераций и т.д.», — говорит к.б.н. заведующий лабораторией Константин Тирронен, слова которого цитирует РБК Карелия.

По его словам, дикие животные могут выходить к людям в поисках пищи.

«А случается, люди подкармливают диких животных, это навсегда меняет их пищевые привычки, в результате они становятся зависимыми от человека», — отмечает ученый.



В министерстве природных ресурсов и экологии республики РБК Карелия рассказали, что рост выходов волков в поселения связан «со снижением естественных кормов с наступлением зимнего периода и наличием возможности найти доступные корма вблизи жилища человека (домашние животные, свалки бытового мусора)».