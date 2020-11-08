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Ученый назвал условие завершения эпидемии COVID-19 в России

Новости. Общество
20:40, 08 Ноября 2020
фото: © Сергей Бобылев/ТАСС
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Эксперт считает, что население должно выработать коллективный иммунитет.

Завершение эпидемии коронавируса в России возможно только после формирования коллективного иммунитета, заявил замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на эфир телеканала "Россия 1".

"Пока мы не сформируем коллективный иммунитет, то ожидать, что эпидпроцесс закончится, мы с вами пройдем через ноль, в ближайшее время не представляется возможным", - сказал он.

По прогнозу специалиста, снижение числа инфицированных COVID-19 можно ожидать весной.

В России третий день подряд выявляют более 20 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. Всего за время эпидемии в стране заразились 1 774 334 человека, 30 537 пациентов скончались, 1 324 419 выздоровели.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2020-11-08 21:02:24
Товарищи ученые! Доценты с кандидатами!
Замучились вы с иксами, запутались в нулях!
Сидите, разлагаете молекулы на атомы,
Забыв, что разлагается картофель на полях.
Из гнили да из плесени бальзам извлечь пытаетесь
И корни извлекаете по десять раз на дню.©
протестанутый
2020-11-08 20:53:59
Во как. Точно что ли ? Нобелевку ему и картохи отсыпать. Прям вылитый наш карельский учОный с Пушкинской.
Гость
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