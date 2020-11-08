Ученый назвал условие завершения эпидемии COVID-19 в России

Эксперт считает, что население должно выработать коллективный иммунитет.

Завершение эпидемии коронавируса в России возможно только после формирования коллективного иммунитета, заявил замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на эфир телеканала "Россия 1".

"Пока мы не сформируем коллективный иммунитет, то ожидать, что эпидпроцесс закончится, мы с вами пройдем через ноль, в ближайшее время не представляется возможным", - сказал он.

По прогнозу специалиста, снижение числа инфицированных COVID-19 можно ожидать весной.

В России третий день подряд выявляют более 20 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. Всего за время эпидемии в стране заразились 1 774 334 человека, 30 537 пациентов скончались, 1 324 419 выздоровели.