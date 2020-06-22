Ученый отнес Карелию к числу регионов, которые последние преодолеют пик смертности по COVID-19

Самое сильное снижение показателей ежедневных летальных исходов из-за коронавируса будет наблюдаться в столичном регионе, в остальных регионах аналогичный показатель снизится в 1,5-2 раза.

Об этом изданию "РИА Новости" рассказал эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян.

"К концу июля летальные исходы в Москве и Московской области снизятся в два-три раза. В большинстве субъектов России ежедневная смертность из-за COVID-19 снизится в 1,5-2 раза", – сказал Тавадян.

Как уточнил эксперт, в Москве и области пик эпидемии пройден и показатели летальности будут снижаться. Большинство регионов России также достигли пика, вышли на плато, началось снижение заболеваемости и смертей.

Ученый перечислил регионы и города, которые последние преодолеют пик летальных исходов: Карачаево-Черкессия, Челябинск, Чита, Иркутск, Карелия, Владивосток, республика Алтай, Томск, Ямало-Ненецкий автономный округ, Хабаровск, Ханты-Мансийск, Курган, Омск, Ставрополь.