Ученый ПетрГУ стал российский академиком

Ученому Петрозаводского госуниверситета присвоено звание академика Российской академии естествознания.

Как сообщили в пресс-службе ПетрГУ, Ивану Тарасовичу Кищенко, доктору биологических наук, профессору кафедры ботаники и физиологии растений Института биологии, экологии и агротехнологий, присвоено ученое звание академика Российской академии естествознания и вручен орден "За заслуги".

"Присвоение нового звания обязывает приложить максимум усилий для оправдания доверия ученого сообщества", –прокомментировал знаковое событие с своей жизни профессор Кищенко.

В настоящее время Иван Тарасович завершает работу над монографией, обобщающей 40-летние исследования лесных экосистем Карелии.