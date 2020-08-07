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Ученый ПетрГУ стал российский академиком

Новости. Общество
18:00, 07 Августа 2020
фото: © сайт ПетрГУ/petrsu.ru
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Ученому Петрозаводского госуниверситета присвоено звание академика Российской академии естествознания.

Как сообщили в пресс-службе ПетрГУ, Ивану Тарасовичу Кищенко, доктору биологических наук, профессору кафедры ботаники и физиологии растений Института биологии, экологии и агротехнологий, присвоено ученое звание академика Российской академии естествознания и вручен орден "За заслуги".

"Присвоение нового звания обязывает приложить максимум усилий для оправдания доверия ученого сообщества", –прокомментировал знаковое событие с своей жизни профессор Кищенко.

В настоящее время Иван Тарасович завершает работу над монографией, обобщающей 40-летние исследования лесных экосистем Карелии.

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Комментарии

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Буба
2020-08-07 19:11:49
Был такой профессор Ивантер академик РАЕН, запомнился мне, тем что Катанандова хвалил на каждой сессии. У каждого свой талант.
Буба
2020-08-07 19:09:40
Столица, многие наши академики РАН и РАЕН липа, за деньги, за связи и т.д. Это давно уже так. Напишите, что седлал этот учёный для науки, для общества. Какие новации и изобретения. Тогда станет понятно. За что звание дали. Вообще пишите про нашу Карельскую науку, чем она вообще занята?
кир
2020-08-07 18:24:23
Нобелевский лауреат академик В. Л. Гинзбург считал:

Российская академия естественных наук — это же сплошная липа, это добровольная организация, куда идут те, кого не выбрали в РАН или другие настоящие академии.
Изя
2020-08-07 18:52:47
кир, они все там липа . всё просрали демоны за 20 лет ((((((((( :)
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