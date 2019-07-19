Ученый выяснили, почему в России участились ливни

Зафиксировано, что на смену "грибным", легким дождичкам приходят ливневые дожди.

Изменение климата привело к тому, что в России дожди низкой и средней интенсивности сменились мощными ливнями, рассказал РИА Новости ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселев.

"Это уже происходит и сейчас зафиксировано. На смену, если так можно сказать, "грибным", легким дождичкам приходят ливневые дожди. Ситуация характерна для всех территорий России. Общее количество осадков незначительно увеличивается за счет летних осадков, но осадки выпадают более интенсивно", — сказал он.

По словам ученого, причиной этих изменений стало глобальное потепление. Увеличение температуры поверхности Земли приводит к более интенсивному испарению влаги, а когда влага накапливается в облаках, то происходит сброс воды, то есть ливень. Киселев добавил, что это очень схематичное объяснение, поскольку изменилась не только динамика испарений, но и направление движения атмосферных потоков.

В среднем годовое количество осадков увеличилось за последние десять лет незначительно — всего на 2,2 процента.

Но теперь нет затяжных дождей, которые длятся несколько часов, а проходят более короткие, но мощные ливни.