Училище олимпийского резерва в Кондопоге откроется 1 сентября, заявил Нургалиев

Федеральное училище олимпийского резерва в Кондопоге откроет двери для 50 первых воспитанников 1 сентября.

Об этом сообщил журналистам в Петрозаводске заместитель секретаря Совета безопасности Рашид Нургалиев.

"В Кондопоге открыто училище олимпийского резерва. Мы пригласили сюда представителей из министерства спорта России, пригласили из министерства образования, чтобы обсудить организационные вопросы. Потому что 1 сентября уже должно быть начало, и первые 50 отобранных ребят должны там обучаться", - сказал он.

Ранее сообщалось, что директором училища назначен экс-министр по делам молодежи, физкультуре и спорту Карелии Александр Воронов.

Училище, единственное на Северо-Западе, создано в рамках работы Государственной комиссии по подготовке к празднованию 100-летия образования Республики Карелия.

Была утверждена «дорожная карта» по оказанию содействия в трудоустройстве работников социальных объектов, находящихся в собственности ОАО «Кондопога». 22 августа 2017 года здание Дворца спорта было передано в безвозмездное пользование АУ РК Центр спортивной подготовки «Школа высшего спортивного мастерства».

Министр спорта России Павел Колобков поддержал решение о создании федерального училища олимпийского резерва на базе Дворца спорта.

Главной целью учреждения является подготовка спортивного резерва для сборных команд страны, а также специалистов в области физической культуры и спорта. Основными станут следующие виды спорта: хоккей, фигурное катание на коньках, конькобежный спорт в дисциплине шорт-трек, спортивная гимнастика, художественная гимнастика. В дальнейшем перечень видов спорта планируется расширить.

Имущественный комплекс училища включает в себя Ледовый дворец, Дворец спорта, а также здания для общежития, администрации и учебных корпусов.