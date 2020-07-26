Учитель из Петрозаводска: "Система школьного образования Карелии находится на пороге коллапса"

Учитель "Петровского Дворца" написала открытое письмо в адрес главы Карелии и министра образования республики.

Учитель английского языка МОУ "Петровский Дворец" Инесса Кузнецова опубликовала в соцсетях обращение к Артуру Парфенчикову и Роману Голубеву. Педагог рассказала о проблемах в сфере образования, которые из-за пандемии коронавируса ощущаются еще острее. Новый учебный год учителя ждут с особой тревогой.

"Я считаю, что система школьного образования нашего региона находится на пороге если не коллапса, то, как минимум, очень серьезной проверки на прочность. На мой взгляд, учителя работают на пределе своих физических и эмоциональных возможностей из-за следующих факторов:

- Размер оклада школьного учителя за 36-часовую рабочую неделю вынуждает многих из нас искать возможность дополнительного заработка, например, работать по совместительству, по договору на оказание услуг или в качестве самозанятого.

- С каждым годом всё меньше выпускников ВУЗов приходят работать в школы, а те, кто приходят, редко остаются в школах надолго. Более того, и опытные педагоги уходят работать в сферы, где, по словам одного известного политика, "деньги можно заработать быстрее и лучше".

- Давление на учителей с разных сторон постоянно растёт. Я считаю, что учитель де факто стал самым бесправным участником образовательного процесса.

- Средний возраст и состояние здоровья школьных учителей вряд ли способствуют оптимальной работе в постоянно изменяющихся условиях.

- Даже те вопросы, которые напрямую связаны с профессиональной деятельностью учителей, власти с нами уже очень давно не обсуждают и наше мнение не спрашивают. Имитационно-предвыборные дискуссии я не беру в расчёт. В связи с этим, реальное мнение учителей по многим вопросам является невысказанным и/или неучтенным", - пишет учитель.

Подробнее читайте здесь.