Учитель, которого в Карелии отстранили от работы за нанесение побоев ученикам, прошел детектор лжи на Первом канале

Учитель истории и по совместительству социальный педагог школы в поселке Ладва, который был отстранен от работы за нанесение побоев двум ученикам, принял участие в передаче на Первом канале.

В пятницу, 26 февраля, в Москве прошли съемки передачи "На самом деле" на Первом канале. Участником съемок стал учитель истории и по совместительству социальный педагог школы в поселке Ладва Александр Попов.

Ранее его отстранили от работы за нанесение побоев двум ученикам. Он поехал на передачу, чтобы пройти детектор ли и доказать всем, что он не виновен.

"Передача чётко выявила, как дети умело лгут своим родителям в угоду бардака. С меня сняты все обвинения», - написал Попов в паблике поселка Ладва, после того как прошел детектор лжи.

Также он поблагодарил всех за поддержку и остался ожидать окончания служебной проверки. Надеюсь на восстановление в должности", - написал учитель в паблике поселка Ладва.

Напомним, уполномоченного по правам ребенка Геннадия Сараева рассказал что, что инциденты с учениками произошли в феврале с разницей в две недели.

"Сначала он схватил мальчика за шею, остались следы. Объяснил это тем, что ученик вел себя неподобающим образом. Потом толкнул девочку, что она ударилась лбом о парту" , - сказал омбудсмен.

Родители пострадавших учеников обратились в полицию. Была проведена проверка. Учитель отстранен от работы.