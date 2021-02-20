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В Карелии учитель нанёс побои двум ученикам

Новости. Происшествия
15:06, 21 Февраля 2021
фото: © Владимир Смирнов/ТАСС
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В Карелии учителя отстранили от работы за нанесение побоев ученикам.

Учитель истории и по совместительству социальный педагог школы в поселке Ладва отстранен от работы за нанесение побоев двум ученикам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на карельского уполномоченного по правам ребенка Геннадия Сараева.

Сараев рассказал что, что инциденты с учениками произошли в феврале с разницей в две недели.

"Сначала он схватил мальчика за шею, остались следы. Объяснил это тем, что ученик вел себя неподобающим образом. Потом толкнул девочку, что она ударилась лбом о парту" , - сказал омбудсмен.

Родители пострадавших учеников обратились в полицию. Была проведена проверка. Учитель отстранен от работы.

По словам Геннадия Сараева, после проверки было возбуждено административное производство по статье 6.1.1 КоАП РФ (Нанесение побоев). Материалы переданы в прокуратуру. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Также в стадии решения вопрос о форме увольнения учителя из школы.

Ранее сообщалось, что пьяный мужчина в Карелии шел по улице и от нечего делать разбил подростку голову.

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Комментарии

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Горожанин
2021-02-21 16:28:40
А роль родителей в этом деле? Небось они настучали на учителя, который хоть так пытался их невоспитанных детей к порядку призвать!
gaudealis
2021-02-21 16:26:27
В школу идут работать самые посредственные, убогие люди. Они часто недовольны жизнью, злы на весь мир, агрессивны, не способны никого ничему научить.
Путинский режим совершил преступление, создав такое положение дел.
Профессия учителя должна быть престижна, востребована, чтобы в неё попадали самые лучшие и достойные.
Но у преступного режима другие приоритеты. Ему важнее разгоняющие митинги вооружённые дубинками недоучки...
театральный критик
2021-02-21 15:33:03
А вот в соседней финляндии такой же климат, но ребенка запросто отобрать могут если в семье не воспитывают.
Off
2021-02-21 15:43:13
театральный критик, социопат .в скрепной Расссее, детей заманивают, к ряженным клоунам с лампасами и жестянками на грудях ..те , потом порют их нагайками :)
Petrovich
2021-02-21 15:30:42
Только пороть. Очень жаль, что отменили телесные наказания в школах. Свободу учителю!
кир
2021-02-21 15:23:29
Вы знаете другие способы, как надо обращаться с ними? Мой кот не знает. Все нынешние молодые преступники из школы вышли, в которой они страха не знали и воспитания не было.
Гость
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