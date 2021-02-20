В Карелии учитель нанёс побои двум ученикам

В Карелии учителя отстранили от работы за нанесение побоев ученикам.

Учитель истории и по совместительству социальный педагог школы в поселке Ладва отстранен от работы за нанесение побоев двум ученикам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на карельского уполномоченного по правам ребенка Геннадия Сараева.

Сараев рассказал что, что инциденты с учениками произошли в феврале с разницей в две недели.

"Сначала он схватил мальчика за шею, остались следы. Объяснил это тем, что ученик вел себя неподобающим образом. Потом толкнул девочку, что она ударилась лбом о парту" , - сказал омбудсмен.

Родители пострадавших учеников обратились в полицию. Была проведена проверка. Учитель отстранен от работы.

По словам Геннадия Сараева, после проверки было возбуждено административное производство по статье 6.1.1 КоАП РФ (Нанесение побоев). Материалы переданы в прокуратуру. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Также в стадии решения вопрос о форме увольнения учителя из школы.

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