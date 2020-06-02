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Учителя из 10 регионов России переедут в Карелию за миллион рублей

Новости. Общество
09:31, 03 Июня 2020
фото: © Валерий Матыцин/ТАСС
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Подведены итоги отбора претендентов по программе "Земский учитель", сообщили в Министерстве образования Карелии.

По результатам экспертной оценки конкурсная комиссия определила 19 победителей. Учителя, которые в следующем учебном году приедут в школы Карелии, сейчас проживают в 10 регионах - Санкт-Петербурге, Астраханской, Новгородской, Новосибирской, Свердловской, Тульской, Московской, Вологодской, Новгородской областях и Алтайском крае. В том числе отбор прошли педагоги из Карелии, сообщили в Минобразе республики.

До начала нового учебного года учителя могут выехать в Карелию для знакомства с будущим местом работы и решения вопросов, связанных с переездом и трудоустройством.

Напомним, участники программы, откликнувшиеся на вакансии в сельских населенных пунктах, рабочих поселках, поселках городского типа либо городах с населением до 50 тысяч человек, получат выплату по 1 млн рублей.

Ранее сообщалось, что учителя из Карелии уехали работать на Камчатку.

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Комментарии

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кир
2020-06-03 10:29:50
Пединститут, он же ПетрГу срочно закрыть за бездарность в подготовке кадров.
Вася
2020-06-03 09:47:10
Надо с гор привезти,с бородами.
Гость
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