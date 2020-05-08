В Карелию готовы переехать за миллион рублей учителя из Ростова-на-Дону и Волгограда

Закончился прием заявлений от претендентов-участников программы "Земский учитель", по которой перебравшийся на село педагог получает 1 млн рублей.

7 мая стал последним днем приема заявок от учителей, планирующих переехать или уже переехавших на работу в села, поселки либо города Карелии с населением до 50 тысяч человек. Региональным оператором программы "Земский учитель" - Карельским институтом развития образования, зарегистрированы документы от 44 человек на 27 вакансий. Еще в течение нескольких дней будут приняты документы, которые были отправлены претендентами почтой России в срок до 7 мая, сообщил на своей странице в "ВКонтакте" министр образования Карелии Роман Голубев.

По словам министра, география программы получилась обширной. Документы поступили из Карелии, Читы, Санкт-Петербурга, Чувашии, Адыгеи, Башкортостана, Свердловской области, Алтайского края, Краснодарского края, Белгорода, Волгограда, Таганрога, Ростова-на-Дону, Астрахани, Новгородской области, Архангельской области, Воронежской области, Мурманской области.

"В рамках программы "Земского учителя" в 2020 году мы планируем привлечь 19 учителей в школы республики", - сообщил министр образования Карелии Роман Голубев.

Имена победителей программы станут известны 15 мая.