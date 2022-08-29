Учителя из Карелии рассказали о своих ожиданиях от Форума классных руководителей

Свои предстоящие впечатления и ожидания педагоги перенесли в посты в социальных сетях

В октябре 2022 года в Москве пройдёт II Всероссийский форум классных руководителей. В нем будут участвовать и учителя из Карелии. Заявки на участие подавали 64 тысячи педагогов со всей страны. Из них только 1300 прошли конкурсные испытания и были приглашены в финал конкурса. Представлять Карелию будут восемь человек.



Среди них учитель физики и математики из Костомукши Алексей Боккин и преподаватель истории и обществознания из Вокнаволока Анна Дорофеева.



— В нашей стране очень много талантливых, креативных классных руководителей. И мне очень хочется познакомиться с ними, разделить свои идеи, услышать их мысли и, возможно, разработать новую стратегию воспитания в рамках моего класса и всей школы. Я ожидаю обсуждения волнующих тем, поиск ответов на сложные педагогические вопросы, знакомства с опытными наставниками и приобретения новых знакомств, — делится своими ожиданиями и планами от мероприятия учитель физики и математики из Костомушской гимназии.





Алексей Сергеевич действительно любит свое дело и не собирается останавливаться на достигнутом. Он работает в школе 8 лет, и сейчас — не только учитель, но и классный руководитель в одном из лучших учебных заведений в своем городе.



Коллега Алексея, Анна Дорофеева, работает учителем 5 лет. В Вокнаволокской школе она преподает историю, обществознание, технологию и курс краеведения. Для нее этот форум стал не только профессиональным, но и личным открытием.





— О форуме я узнала весной этого года и сразу же попала в чат к участникам прошлого года… И тут понеслось: куча идей, знаний, а сколько эмоций было и меня это зарядило на участие. Мне захотелось почерпнуть новые знания, познакомиться с профессионалами своего дела, получить заряд всех этих эмоций, ну и, конечно, получить опыт в такой сфере, как классное руководство, ведь в этом деле я новичок! Я жду встречи с уже близкими мне людьми, которые за это время поддерживали меня, давали советы, писали письма, отправляли открытки! Раньше я всегда думала, что люди на расстоянии не могут раскрыться друг другу, но благодаря участникам ФКР я опровергла это мнение, — признается Анна Андреевна.



Первый Всероссийский форум классных руководителей прошёл 9–10 октября 2021 года в Москве, в нём приняли участие порядка 1000 учителей из всех регионов страны. Тогда от Карелии участвовали пять педагогов.