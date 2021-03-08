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Учителям, врачам, пожарным, летчикам и спасателям упростили досрочный выход на пенсию

Новости. Общество
20:40, 09 Марта 2021
фото: © РИА Новости/Кирилл Каллиников
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Правительство РФ расширило для них перечень периодов, включаемых в трудовой стаж.

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, которое упростит досрочный выход на пенсию учителям, врачам, летчикам, пожарным, спасателям и ряду других категорий работников. Документ расширяет перечень периодов, включаемых в их трудовой стаж.

Как пояснили в федеральном правительстве, теперь в стаже работы, дающем право на досрочную пенсию, будут засчитываться периоды обучения и дополнительного профессионального образования, в том числе курсы повышения квалификации. Главное условие, чтобы в это время за сотрудниками сохранялись рабочие места и зарплата, а работодатели отчисляли за них взносы на обязательное пенсионное страхование.

Новый порядок распространяется на все категории работников, которые имеют право на досрочную пенсию по старости. Но особенно он будет актуален для тех, чья профессия требует постоянного повышения квалификации. В первую очередь это работники сферы образования и здравоохранения.

Раньше в их стаже засчитывалось только время нахождения на работе, периоды временной нетрудоспособности, ежегодные и дополнительные оплачиваемые отпуска, периоды перевода беременной женщины на работу, исключающую воздействие вредных факторов.

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