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Новости. Общество
14:05, 08 Апреля 2019

Учитесь в Германии бесплатно

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В Петрозаводске 17 апреля состоится бесплатная презентация "Обучение в вузах Германии на английском и немецком языках".

"Центр "Инициатива" приглашает на презентацию "Бесплатное обучение в вузах Германии на английском и немецком языке". Презентация состоится 17 апреля, участие бесплатное по предварительной записи. Тел.: 67 18 93.

Приглашаем всех желающих на презентацию "Бесплатное обучение в ВУЗах Германии на английском и немецком языке". На презентации вы сможете узнать о том, как поступить в ВУЗы Германии, требованиях для поступления, студенческих взносах, льготах и расходах. Вы сможете задать свои вопросы и получить ответы от опытного сотрудника "Центра "Инициатива".

Обучение в ВУЗах Германии может проходить на английском и немецком языке. На собрании вы сможете подробно узнать о необходимом уровне знания английского языка или немецкого языка, как поступить в ВУЗ после окончания 11 класса или российского ВУЗа, как выбрать программу обучения и когда подавать заявку. Какие карьерные перспективы ждут выпускника зарубежного ВУЗа– все эти вопросы также будут затронуты на презентации.

Если вы учитесь в 11 классе или в ВУЗе, вы молодой специалист или заботливый родитель – добро пожаловать на презентацию. Узнайте, как получить образование в Европе и изменить свою жизнь!

Будем рады видеть вас на презентации 17 апреля в "Центре "Инициатива" по адресу: пр. К. Маркса, 20. Записаться на презентацию можно по телефону: 67 18 93 или в группе "Обучение за рубежом".

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