Учреждения профессионального образования Карелии открыли набор на новые специальности

Техникумы, колледжи и другие учреждения профессионального образования Карелии в этом году начнут обучение семи новым специальностям.

Об этом сообщила заместитель министра образования и спорта республики Наталья Кармазина на заседании парламентского комитета при обсуждении вопроса о ситуации на рынке труда.

В числе новых специальностей, которым будут обучать в Карелии — токарь на станках с числовым программным управлением и литейное производство черных и цветных металлов (Петрозаводский автотранспортный техникум), лабораторная диагностика (Петрозаводский медицинский колледж), обогатитель полезных ископаемых (Костомукшский политехнический колледж). Полный список читайте в интернет-газете "Вести Карелии".