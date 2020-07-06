Экс-глава Сортавалы намерен инициировать референдум о прямых выборах руководителя муниципалитета

Сергей Крупин готов баллотироваться на пост главы и в депутаты нового городского совета.

Избранный глава Сортавальского городского поселения Сергей Крупин, который на прошлой неделе был "удален в отставку" депутатами горсовета, распространил 6 июля политическое заявление, касающееся последних событий в Северном Приладожье. По его оценке, город Сортавала оказался сегодня во "внешнем управлении".

Сергей Крупин высказался против отмены прямых выборов главы городского поселения и предложил провести в Сортавале референдум по этому вопросу.

"Организаторы последних событий полагают, что, удалив меня в отставку и назначив "ручного" главу города, они лишили жителей права выбирать главу поселения. Думают, что они победили. Но, это не так. У нас еще есть шанс вернуть себе прямые выборы главы города, – говорится в заявлении Сергея Крупина. – В ближайшее время при поддержке партийных структур и широкой общественности мы выступим с инициативой о проведении местного референдума, где жители города самостоятельно решат "выбирать" или " назначать". Нам нужна поддержка каждого. Уверен, что в абсолютном большинстве сортавальцы – грамотные, самостоятельно мыслящие, ответственные люди, которые достойны того, чтобы управлять своим городом и выбирать себе градоначальника, а не получить назначенца " сверху". И никто не убедит меня в обратном. Угрозами и отставкой меня не напугать и не сломить".

"Удаленный в отставку" глава Сортавалы пообещал выставить свою кандидатуру на выборы депутатов объединенных территорий Сортавальского и Хелюльского поселений.

"Я также уверен, что жители поддержат на референдуме идею о проведении прямых выборов главы Сортавала. Когда это случится – непременно приму в них участие", – подчеркнул Крупин.

Напомним, городской совет Сортавалы принял днем 2 июля решение об "удалении в отставку" избранного главы муниципального образования Сергея Крупина. Временно исполняющим обязанности главы муниципалитета внеочередная сессия горсовета назначила депутата Олега Белова.

Как считают в горсовете, бывший руководитель муниципалитета Сергей Крупин не исполнял свои обязанности по решению вопросов местного значения в течение более чем трех месяцев. Сергей Крупин с этими претензиями депутатов не согласен. По его мнению, инициатива об "удалении" избранного главы муниципального образования в отставку связана с неподписанием им решения сессии горсовета от 17 марта об объединении Сортавальского и Хелюльского поселений.