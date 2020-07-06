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Экс-глава Сортавалы намерен инициировать референдум о прямых выборах руководителя муниципалитета

Новости. Политика
16:48, 06 Июля 2020
фото: © Алексей Владимиров
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Сергей Крупин готов баллотироваться на пост главы и в депутаты нового городского совета.

Избранный глава Сортавальского городского поселения Сергей Крупин, который на прошлой неделе был "удален в отставку" депутатами горсовета, распространил 6 июля политическое заявление, касающееся последних событий в Северном Приладожье. По его оценке, город Сортавала оказался сегодня во "внешнем управлении".

Сергей Крупин высказался против отмены прямых выборов главы городского поселения и предложил провести в Сортавале референдум по этому вопросу.  

"Организаторы последних событий полагают, что, удалив меня в отставку и назначив "ручного" главу города, они лишили жителей права выбирать главу поселения. Думают, что они победили. Но, это не так. У нас еще есть шанс вернуть себе прямые выборы главы города, – говорится в заявлении Сергея Крупина. – В ближайшее время при поддержке партийных структур и широкой общественности мы выступим с инициативой о проведении местного референдума, где жители города самостоятельно решат "выбирать" или " назначать". Нам нужна поддержка каждого. Уверен, что в абсолютном большинстве сортавальцы – грамотные, самостоятельно мыслящие, ответственные люди, которые достойны того, чтобы управлять своим городом и выбирать себе градоначальника, а не получить назначенца " сверху". И никто не убедит меня в обратном. Угрозами и отставкой меня не напугать и не сломить".

"Удаленный в отставку" глава Сортавалы пообещал выставить свою кандидатуру на выборы депутатов объединенных территорий Сортавальского и Хелюльского поселений.  

"Я также уверен, что жители поддержат на референдуме идею о проведении прямых выборов главы Сортавала. Когда это случится – непременно приму в них участие", – подчеркнул Крупин.

Напомним, городской совет Сортавалы принял днем 2 июля решение об "удалении в отставку" избранного главы муниципального образования Сергея Крупина. Временно исполняющим обязанности главы муниципалитета внеочередная сессия горсовета назначила депутата Олега Белова.

Как считают в горсовете, бывший руководитель муниципалитета Сергей Крупин не исполнял свои обязанности по решению вопросов местного значения в течение более чем трех месяцев. Сергей Крупин с этими претензиями депутатов не согласен. По его мнению, инициатива об "удалении" избранного главы муниципального образования в отставку связана с неподписанием им решения сессии горсовета от 17 марта об объединении Сортавальского и Хелюльского поселений.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
миша
2020-07-06 20:07:29
Крупин достоин полной поддержки. Вот будущий глава Карелии.
новый
2020-07-06 19:28:20
Когда у местечковой либерастни закончатся темы для протестов, они начнут борьбу с расизмом.
Zim
2020-07-06 18:17:27
Кто такие сортавальцы для друзей Путина? Рускеала, Дача Винтера, Валаам, и др. разве можно что-то оставить без контроля хоть на йоту?
новый
2020-07-06 18:32:54
Zim, правильно мыслишь. Тем более приграничный район.
Mikko Merimies
2020-07-06 17:36:14
"..при поддержке партийных структур." - уже интересно.
Generalus87
2020-07-06 18:00:15
Mikko Merimies, мальчонка Ройне поможет
новый
2020-07-06 17:03:27
Давай, до свидания. Как бывший станционный смотритель он должен понимать, что поезд ушел. Становись в очередь на биржу труда. Блогер Поташев жаждет смуты, но её не будет.
Александр Анисимов
2020-07-06 17:41:17
новый, вот увидишь весь город за него!! А твои комменты вообще зачет)
новый
2020-07-06 18:05:00
Александр Анисимов, может и так. Может весь город тоже голосовал за повышение пенсионного возраста как евонные однопартийцы. Это всего лишь суета за кресло и должность местечкового чинуши, не более того. Не будет никакого референдума. Понятно, что евонные секретари и секретарши не хотят лишиться булки с маслом, но искать другую работу тоже придется. И даже руками. Жесть. Проклятый кровавый режим. Полицейское государство.
Александр Анисимов
2020-07-06 19:52:28
новый, уж с чем чем но в этом я согласен, верить некому!!! Один хлеще другого!!
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