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Удивительная авария произошла на перекрестке в самом центре Петрозаводска (ВИДЕО)

Новости. Происшествия
12:42, 18 Января 2022
фото: скриншот с видео

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Два автомобиля долго делили, но так и не смогли поделить дорогу посреди перекрестка на улице Анохина.

Удивительную аварию, произошедшую в центре Петрозаводска, на пересечении улиц Красная и Анохина, зафиксировала камера наружного наблюдения компании «Ситилинк». Соответствующее видео было выложено в паблике «Подслушано у водителей Птз и Карелии».

Само ДТП произошло 17 января около 17.40 вечера, в час-пик, когда перекресток был максимально загружен транспортом. Один из автомобилей пытался повернуть с улицы Красная на лево, на Анохина, в то время как другой поворачивал с улицы Анохина на Красную. Траектории легковушек пересеклись — одна встала перед другой, заблокировав той выезд на главную дорогу. В результате два автомобиля какое-то время пытались маневрировать, что было непросто из-за большого количество других машин на перекрестке, а затем один из участников аварии неожиданно врезался в автомобиль своего оппонента.

Информации о пострадавших в аварии не поступало.

Ранее в столице Карелии произошло ДТП с участием грузовика.

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Комментарии

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Generalus87
2022-01-18 13:43:54
Сказочные …
Izia
2022-01-18 13:32:48
Хреновое там место , чего уж там говорить про баринов )))
кир
2022-01-18 14:10:29
Izia, тебе тоже барин нужен, сам знаешь.)))
Изя
2022-01-18 14:26:14
кир, не родился еще барин для меня ))) горе ему со мной было )))
кир
2022-01-18 13:03:05
Два тормоза встретились. Без барина не можете обойтись. :)
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