Удивительная авария произошла на перекрестке в самом центре Петрозаводска (ВИДЕО)

Два автомобиля долго делили, но так и не смогли поделить дорогу посреди перекрестка на улице Анохина.

Удивительную аварию, произошедшую в центре Петрозаводска, на пересечении улиц Красная и Анохина, зафиксировала камера наружного наблюдения компании «Ситилинк». Соответствующее видео было выложено в паблике «Подслушано у водителей Птз и Карелии».

Само ДТП произошло 17 января около 17.40 вечера, в час-пик, когда перекресток был максимально загружен транспортом. Один из автомобилей пытался повернуть с улицы Красная на лево, на Анохина, в то время как другой поворачивал с улицы Анохина на Красную. Траектории легковушек пересеклись — одна встала перед другой, заблокировав той выезд на главную дорогу. В результате два автомобиля какое-то время пытались маневрировать, что было непросто из-за большого количество других машин на перекрестке, а затем один из участников аварии неожиданно врезался в автомобиль своего оппонента.

Информации о пострадавших в аварии не поступало.

Ранее в столице Карелии произошло ДТП с участием грузовика.