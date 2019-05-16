Уехавшего на заработки жителя Карелии нашли

Мужчина уехал на заработки в Москву и не выходил на связь, сообщили в МВД Карелии.

В МВД появилась информация о том, что пропавший мужчина найден. С ним все хорошо.

Напомним, 57-летний мужчина уехал на заработки в Москву в конце апреля и не выходил на связь с родственниками.