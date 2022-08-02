Уехавший из России Чубайс попал в больницу в Италии, у него паралич (ФОТО)

Анатолию Чубайсу окончательно подтвердили диагноз синдром Гийена-Барре, его состояние стабилизировалось, но частично парализовало лицо.

Об этом сообщила Ксения Собчак со ссылкой на супругу политика Авдотью Смирнову.

«Состояние стабилизировалось, но Анатолий Борисович по-прежнему в реанимации, плохо работают ноги и руки, не закрывается глаз, у него частичный паралич лица. Об этом мне рассказала Авдотья Смирнова», — написала Собчак в своем Telegram-канале.

По словам Собчак, СМИ списывают болезнь на последствия коронавируса, но он переболел им два года назад, а последнюю прививку сделал полгода назад.

Как поясняет газета «Взгляд» синдром Гийена-Барре — это аутоиммунное заболевание, при котором «иммунная система человека поражает собственные периферические нервы». Может вызывать дыхательную недостаточность, повреждение сердечно-сосудистой системы, частичный отказ двигательной системы.

Кремль заявил о готовности оказать помощь госпитализированному Чубайсу.