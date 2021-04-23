УФАС Карелии вынесло предостережение перевозчику, который собрался поднять цену за проезд еще на трех маршрутах Петрозаводска

Компании «АТП №4 Тосноавто» выдано предостережение от совершения действий, которые могут привести к нарушению антимонопольного законодательства при повышении стоимости проезда до 37 рублей, сообщается на сайте Карельского УФАС.

В минувшую среду, 22 апреля, появилось сообщение, что ООО «АТП №4 Тосноавто» приняло решение увеличить стоимость проезда до 37 рублей в автобусах на маршрутах №17, 27 и 29 с понедельника, 26 апреля.

При этом с 10 апреля стоимость проезда до 37 рублей была увеличена ООО «АвтоСити», ООО «Транспортная компания», ООО «АТП», ООО «АТП 2», ООО «АТП 3», которые входят в одну группу лиц и рассматриваются как один участник рынка.

Как отмечает УФАС, несмотря на то, что ООО «АТП №4 «Тосноавто» к указанной группе лиц не относится, стоимость проезда на обслуживаемых им маршрутах с 26 апреля будет равна стоимости проезда на маршрутах, обслуживаемых группой лиц в составе ООО «АвтоСити», ООО «Транспортная компания», ООО «АТП», ООО «АТП 2», ООО «АТП 3».

Такие действия могут привести к нарушению закона «О защите конкуренции» в случае, если перевозчики не представят экономическое обоснование необходимости установления стоимости проезда в одинаковом размере.

В связи с указанным антимонопольным органом на основании статьи 25.7 ФЗ «О защите конкуренции» принято решение о выдаче генеральному директору ООО «АТП №4 Тосноавто» предостережения от совершения действий, которые могут привести к нарушению антимонопольного законодательства при повышении стоимости проезда на обслуживаемых маршрутах до 37 рублей.