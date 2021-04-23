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УФАС Карелии вынесло предостережение перевозчику, который собрался поднять цену за проезд еще на трех маршрутах Петрозаводска

Новости. Общество
14:34, 24 Апреля 2021
фото: Столица на Онего
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Компании «АТП №4 Тосноавто» выдано предостережение от совершения действий, которые могут привести к нарушению антимонопольного законодательства при повышении стоимости проезда до 37 рублей, сообщается на сайте Карельского УФАС.

В минувшую среду, 22 апреля, появилось сообщение, что ООО «АТП №4 Тосноавто» приняло решение увеличить стоимость проезда до 37 рублей в автобусах на маршрутах №17, 27 и 29 с понедельника, 26 апреля.

При этом с 10 апреля стоимость проезда до 37 рублей была увеличена ООО «АвтоСити», ООО «Транспортная компания», ООО «АТП», ООО «АТП 2», ООО «АТП 3», которые входят в одну группу лиц и рассматриваются как один участник рынка.

Как отмечает УФАС, несмотря на то, что ООО «АТП №4 «Тосноавто» к указанной группе лиц не относится, стоимость проезда на обслуживаемых им маршрутах с 26 апреля будет равна стоимости проезда на маршрутах, обслуживаемых группой лиц в составе ООО «АвтоСити», ООО «Транспортная компания», ООО «АТП», ООО «АТП 2», ООО «АТП 3».

Такие действия могут привести к нарушению закона «О защите конкуренции» в случае, если перевозчики не представят экономическое обоснование необходимости установления стоимости проезда в одинаковом размере.

В связи с указанным антимонопольным органом на основании статьи 25.7 ФЗ «О защите конкуренции» принято решение о выдаче генеральному директору ООО «АТП №4 Тосноавто» предостережения от совершения действий, которые могут привести к нарушению антимонопольного законодательства при повышении стоимости проезда на обслуживаемых маршрутах до 37 рублей.

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Комментарии

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zanoza
2021-04-24 15:08:13
Жалкие поползновения УФАС и не более :)
Os
2021-04-24 15:03:27
ООО «АТП №4 «Тосноавто» к указанной группе лиц не относится - почему не относится то? Тот же питерский холдинг. Причем в других городах этот холдинг участвует в конкурсах на автобусные маршруты, и работает более-менее стабильно, а у нас не хочет наводить порядок просто потому, что за ним нет никакого контроля.
zanoza
2021-04-24 15:25:08
Os, а зачем им порядок, ведь порядок денег стоит, их интересуют только собственная сверхприбыль.
театральный критик
2021-04-24 14:47:12
Яблочнутые считают, что рынок сам всё урегулирует. Ширшинские типа специалисты пытались дэмпинговать на троллейбусах, в результате до сих пор разгребаем ейные пятничные видеоотчеты.
udo
2021-04-24 14:42:31
Ага, щас. :)
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