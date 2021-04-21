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Еще три маршрута в Петрозаводске повысят цену за проезд

Новости. Общество
16:59, 22 Апреля 2021
фото: Столица на Онего
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Перевозчик предупредил о повышении цены за проезд на автобусах номер 17, 27 и 29, рассказали в администрации Петрозаводска.

Представители транспортной компании «ТосноАвто», осуществляющей автобусные перевозки в Петрозаводске, уведомили о планируемом повышении стоимости проезда.

Сразу на четыре рубля вырастет цена за одну поездку в автобусах № 17, 27 и 29. Произойдет это с 26 апреля. Таким образом, стоимость проезда по указанным маршрутам составит 37 рублей.

Напомним, с 10 апреля одна поездка на автобусах №№ 1, 2, 5, 8, 10, 12, 14, 15, 19, 21, 22 выросла до 37 рублей. При этом никаких обсуждений планов транспортных компаний по повышению тарифа нигде не было.

Сегодня администрация города пытается разрешить ситуацию с помощью ФАС.

 

 

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