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В Петрозаводске подорожал проезд в "грязных развалюхах"

Новости. Общество
11:12, 04 Апреля 2021
фото: © "Столица на Онего"
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Жителей Петрозаводска поставили перед фактом: стоимость проезда в маршрутках повысится до 37 рублей.

Маршрутки уведомили администрацию города о повышении стоимости проезда сразу на 5 рублей. С 10 апреля одна поездка на автобусах №№ 1, 2, 5, 8, 10, 12, 14, 15, 19, 21, 22 будет обходиться в 37 рублей. При этом никаких обсуждений планов транспортных компаний по повышению тарифа нигде не было. Как и в 2019 году, когда маршрутки разом повысили стоимость проезда с 28 до 32 рублей, горожан, зарплаты которых отнюдь не растут, поставили перед фактом – платите или ходите пешком. 

"Ну, наконец-то, а почему не до 40 рублей за проезд в грязной развалюхе?" – задается вопросом читатель нашего издания.

Подробности читайте далее.

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Комментарии

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Горожанин
2021-04-04 11:31:37
А слабо всем не ездить на маршрутках недельку? Иначе этот беспредел не остановить, скоро и 40р будет.
Гость
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