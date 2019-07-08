УФАС: Мэрия Петрозаводска провела конкурс по размещению рекламы с нарушениями

Антимонопольная служба аннулировала объявленный мэрией Петрозаводска конкурс на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций.

УФАС по Карелии признало обоснованной жалобу АНР "Национальный рекламный стандарт" на действия мэрии города при проведении конкурса на размещение городской уличной рекламы.

Компания указала на то, что торги были объявлены, несмотря на то, что на выставленных на них рекламных местах располагалось 188 незаконно установленных и эксплуатируемых рекламных конструкций. Всего на торги было выставлено 250 рекламных конструкций, которые включены в 10 лотов.

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