Дверь Экошпон
2590
1990
Ламинат Egger
858
429
Унитаз-компакт
3590
2990
Триммер
1290
777
Люстра
2990
1990
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
15:48, 23 Июля 2018

УФАС отозвало предупреждение, вынесенное мэрии из-за рекламы на проспекте Ленина

По теме

В Суоярвском районе отремонтируют две дороги
23.07.18 15:50
Патрушев в Москве проведет заседание Госкомиссии по 100-летию Карелии
23.07.18 14:44
В Карелии почти три десятка человек заразились инфекциями от клещей
23.07.18 14:22
Все новости
Загрузка...

Управление Федеральной антимонопольной службы по Карелии отозвало предупреждение, направленное администрации Петрозаводска из-за отказа ООО "Трой" в выдаче разрешения на установку рекламной конструкции на проспекте Ленина (ТЦ "Пирамида").

Ранее сообщалось, что в сентябре 2017 года ООО "Трой" направило в мэрию пять заявлений о выдаче разрешения на установку рекламных конструкций. По четырем из них разрешения были выданы. По пятому заявлению (по адресу: Ленина, 19А, ТЦ "Пирамида") фирма получила отказ, который в УФАС сочли неправомерным и в связи с этим вынесли городской администрации предупреждение.

Позднее это предупреждение было отозвано антимонопольной службой в связи с поступлением от мэрии дополнительной информации.

"В связи с получением от Администрации Петрозаводского городского округа (далее – Администрация) дополнительной информации, касающейся рассмотрения заявления ООО "Трой", а именно уточнения места, в отношении которого Общество подавало заявление на получение разрешения на установку и эксплуатация рекламной конструкции  по адресу пр.Ленина, д.19а/Кирова, д.19 ТЦ "Пирамида" (на земельном участке, а не на здании торгового центра "Пирамида"), Карельское УФАС России отозвало ранее выданное  предупреждение №8 в редакции от 17 июля 2018 года и направило в адрес органа местного самоуправления повторное предупреждение в актуальной (с учетом внесенных изменений) редакции", - сообщили в УФАС.

В мэрии Петрозаводска сообщили, что УФАС "признало правомерным" отказ на установку рекламной конструкции. "Первоначальным решением ведомства, составленным после проведения проверки, Администрации города было предписано выдать компании-заявителю разрешение на установку рекламы не позднее 1 сентября", - заключили в мэрии.

 

По теме

В Суоярвском районе отремонтируют две дороги
23.07.18 15:50
Патрушев в Москве проведет заседание Госкомиссии по 100-летию Карелии
23.07.18 14:44
В Карелии почти три десятка человек заразились инфекциями от клещей
23.07.18 14:22
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
16.07.2018, 19:40
Дмитрий Шепелев не ожидал в цирке Запашных увидеть тигрицу, названную в честь Жанны Фриске
17.07.2018, 07:05
ФОТО и ВИДЕО: Туристы в Карелии запечатлели, как плывут по озеру рысь, змея и тюлень
16.07.2018, 11:22
В Петрозаводске в карьере утонул молодой мужчина
22.07.2018, 16:40
Дмитрий Медведев постит в соцсети фото из Карелии
19.07.2018, 19:10
Кобзон по именам назвал больных раком звезд
20.07.2018, 09:01
Медведев в Карелии встретится с Парфенчиковым

Аналитика

Сегодня 12:49
Капитал
"Карельская жемчужина" может уехать в пустыню 4
Самое маленькое арабское государство заинтересовалось карельской водой.
"Мы говорим о масштабном проекте модернизации"
Сегодня 12:26
Мечты Федермессера: Кондопога между прошлым и будущим
Сегодня 10:20
Петросовет – за школу и садики 1
18.07.2018 15:32
"Население России никогда не жило хорошо" 6
18.07.2018 13:19
Вся аналитика

Чтиво

19.07.2018 14:17
Без политики
Ждите, платите и сохраняйте спокойствие – полиция вызывается незамедлительно! 1
Почему в Центре платных медицинских услуг Республиканской больницы такие очереди и собирается ли руководство учреждения что-то с этим делать.
"Полюбил за звезданутость" 9
13.07.2018 13:29
Энергетики призывают к безопасности
13.07.2018 10:58
Александр Ершов. Свой среди других 1
03.07.2018 11:19
архив чтиво

Медиа

В Петрозаводске прошел крестный ход в память о расстреле царской семьи
16.07.2018 10:01
все фото и видео

Опрос

Нужны ли России такие дорогостоящие мероприятия, как Чемпионат мира по футболу и Олимпиада?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»