УФАС отозвало предупреждение, вынесенное мэрии из-за рекламы на проспекте Ленина

Управление Федеральной антимонопольной службы по Карелии отозвало предупреждение, направленное администрации Петрозаводска из-за отказа ООО "Трой" в выдаче разрешения на установку рекламной конструкции на проспекте Ленина (ТЦ "Пирамида").

Ранее сообщалось, что в сентябре 2017 года ООО "Трой" направило в мэрию пять заявлений о выдаче разрешения на установку рекламных конструкций. По четырем из них разрешения были выданы. По пятому заявлению (по адресу: Ленина, 19А, ТЦ "Пирамида") фирма получила отказ, который в УФАС сочли неправомерным и в связи с этим вынесли городской администрации предупреждение.

Позднее это предупреждение было отозвано антимонопольной службой в связи с поступлением от мэрии дополнительной информации.

"В связи с получением от Администрации Петрозаводского городского округа (далее – Администрация) дополнительной информации, касающейся рассмотрения заявления ООО "Трой", а именно уточнения места, в отношении которого Общество подавало заявление на получение разрешения на установку и эксплуатация рекламной конструкции по адресу пр.Ленина, д.19а/Кирова, д.19 ТЦ "Пирамида" (на земельном участке, а не на здании торгового центра "Пирамида"), Карельское УФАС России отозвало ранее выданное предупреждение №8 в редакции от 17 июля 2018 года и направило в адрес органа местного самоуправления повторное предупреждение в актуальной (с учетом внесенных изменений) редакции", - сообщили в УФАС.

В мэрии Петрозаводска сообщили, что УФАС "признало правомерным" отказ на установку рекламной конструкции. "Первоначальным решением ведомства, составленным после проведения проверки, Администрации города было предписано выдать компании-заявителю разрешение на установку рекламы не позднее 1 сентября", - заключили в мэрии.