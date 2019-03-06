УФАС подтвердило законность продажи "убитого" здания бывшего магазина в Петрозаводске за баснословные деньги

Антимонопольная служба Карелии разъяснила свое решение отклонить жалобу предпринимателя, который купил здание бывшего магазина "Ленторга", а потом заявил, что администрация Петрозаводска ввела его в заблуждение.

Пояснения УФАС содержатся в решении по заявлению предпринимателя Никиты Бокарева, ставшего победителем аукциона по продаже муниципального имущества – здания, где раньше располагался магазин "Ленторг".

В ходе торгов победитель предложил за эту постройку 21,7 млн рублей, что в 2,5 раза выше начальной цены. После завершения аукциона Бокарев направил в УФАС заявление, в котором сообщил, что состояние здания оказалось гораздо хуже, чем он предполагал – оно не подключено к сетям инженерно-технического обеспечения и вообще не является объектом капитального строительства.

Почему антимонопольная служба отклонила эти претензии, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".