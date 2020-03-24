УФАС собирается оштрафовать автоперевозчиков за повышение цен на проезд в Петрозаводске

Антимонопольная служба Карелии признала картельным сговором решение компаний-автоперевозчиков Петрозаводска о повышении цен на проезд, они будут привлечены к административной ответственности.

Об этом говорится в решении УФАС по делу, возбужденному по инициативе администрации города.

В прошлом году ООО "АТП №4 «Тосноавто", ООО "ТК «Паллада", ООО «ТК "Вираж", ООО "АТП", ООО "АТП 2", ООО "АТП 3", ООО "Авто Сити", ООО "Транспортная компания" одновременно повысили цены на проезд в общественном транспорте. "Изучение и анализ соответствующей документации показали, что объективные экономические обоснования для совершения фирмами-перевозчиками вышеуказанных действий – отсутствовали", - говорится в решении УФАС. Какие меры воздействия могут быть применены к компаниям, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".