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УФАС собирается оштрафовать автоперевозчиков за повышение цен на проезд в Петрозаводске

Новости. Общество
10:53, 25 Марта 2020
фото: Столица на Онего
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Антимонопольная служба Карелии признала картельным сговором решение компаний-автоперевозчиков Петрозаводска о повышении цен на проезд, они будут привлечены к административной ответственности.

Об этом говорится в решении УФАС по делу, возбужденному по инициативе администрации города.

В прошлом году ООО "АТП №4 «Тосноавто", ООО "ТК «Паллада", ООО «ТК "Вираж", ООО "АТП", ООО "АТП 2", ООО "АТП 3", ООО "Авто Сити", ООО "Транспортная компания" одновременно  повысили цены на проезд в общественном транспорте.

"Изучение и анализ соответствующей документации показали, что объективные экономические обоснования для совершения фирмами-перевозчиками вышеуказанных действий – отсутствовали", - говорится в решении УФАС.

Какие меры воздействия могут быть применены к компаниям, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

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andruh
2020-03-25 11:27:25
Да сколько раз уже сказано,плевали они на ваши штрафы.У них камеры поставили в каждом автобусе а они нагло нарушают всё.Вы лучше верните цены как были если это было незаконно.
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