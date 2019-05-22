15:59, 22 Мая 2019
УФАС заподозрила власти Петрозаводска в незаконных преференциях рекламным агентствам
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Агентства наружной рекламы, незаконно использующие рекламные конструкции на улицах Петрозаводска, получают необоснованные преференции от администрации города.
Такой вывод содержится в ответе Управления Федеральной антимонопольной службы по Карелии на обращение Ассоциации наружной рекламы "Национальный рекламный стандарт".
Ассоциация пожаловалась на то, что на улицах города незаконно установлено около 200 рекламных конструкций. Они принадлежат ограниченному кругу рекламных агентств, и администрация Петрозаводска не принимает мер, чтобы их демонтировать.
Подробнее о ситуации читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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