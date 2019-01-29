УФАС заподозрило экс-главу Управтодора Карелии в уклонении от вызовов в ведомство

Антимонопольная служба Карелии заподозрила бывшего руководителя Управления автомобильных дорог Дмитрия Тимошенкова в уклонении от явки на заседания комиссий, где рассматривались вопросы о привлечении его к ответственности по делам об аукционах на обустройство дорог.

Это следует из постановления УФАС по одному из таких дел. Сотрудники антимонопольной службы неоднократно Тимошенкову высылали уведомления по адресу регистрации и звонили на мобильные телефоны, но не добились результата, сообщают "Вести Карелии".

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