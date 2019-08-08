УФАС запретило фирме в Карелии использовать слово "адвокат"

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Антимонопольная служба выяснила, что компания вводит в заблуждение клиентов содержанием своей рекламы и запретило использовать в ней ряд слов.
Карельские антимонопольщики в ходе проведения расследования по поступившим заявлениям установили, что ООО "Правозащита" при осуществлении предпринимательской деятельности в области права использует в своей рекламе слова "адвокат" и "семейный адвокат", а также слова "advokat" в доменном имени своего сайта. При этом фирма не является адвокатским образованием.
Подробнее читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".
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