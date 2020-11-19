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УФНС по Карелии: уплата налогов должна быть неизбежной, но комфортной

Новости. Общество
14:25, 20 Ноября 2020
фото: © УФНС Карелии
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Реализовать эту модель для плательщика удается, благодаря активному использованию новых сервисов, улучшению качества налогового администрирования, переходу на практику "риск-менеджмента".

21 ноября налоговые органы России, а, значит, и Карелии отмечают не просто профессиональный праздник, но и важную юбилейную дату – 30-летие с момента создания, как самостоятельной структуры.

Как изменилась налоговая служба за эти три десятилетия? Каких результатов удалось достичь? Как адаптировалось к условиям пандемии, и каковы перспективы развития одной из крупнейших государственных  структур?

Накануне Дня работника налоговых органов на эти вопросы ответила руководитель Управления ФНС России по Республике Карелия Инна Кравченко.

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