УФСИН Карелии получило госзаказов на 100 млн рублей

На 1 октября объем полученного УФСИН Карелии государственного и муниципального заказа составляет более 100 миллионов рублей.

Об этом сообщили в УФСИН по Карелии, представители которого приняли участие в совещании по вопросам трудоустройства осужденных под председательством директора ФСИН России Аркадия Гостева.

Так, по состоянию на 1 октября объем полученного УФСИН Карелии государственного и муниципального заказа составляет более 100 миллионов рублей. При этом с заказчиками, расположенными в республике, заключено 82 контракта на сумму 55 миллионов рублей. Остальная сумма пришлась на другие регионы России.

Как отметили в ведомстве, эта работа помогает решению одной из важных задач взаимодействия между правительством Карелии и УФСИН — созданию рабочих мест для осужденных на территории колоний с последующей выплатой им заработной платы для возмещения потерпевшим ущерба, причиненного совершенными преступлениями. В этом году на государственных и муниципальных заказах удалось трудоустроить 370 осужденных.

Ранее сообщалось, УФСИН России по Карелии завершило установку новых павильонов ожидания общественного транспорта в Петрозаводске.