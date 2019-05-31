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Новости. Общество
10:22, 31 Мая 2019
фото: "Столица на Онего"

УФСИН Карелии прокомментировало сообщение об угрозах сокамерников "опустить" Дмитриева

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В связи с публикацией в средствах массовой информации материалов о якобы имевших место притеснениях в отношении обвиняемого Ю.Дмитриева в УФСИН России по Республике Карелия проведена проверка, сообщили в ведомстве.

По результатам проверки сообщается, что с 18 августа 2018 года по 17 апреля 2019 года обвиняемый Дмитриев содержался в камере с четырьмя подозреваемыми. Сотрудниками учреждения ежедневно осуществлялись утренние и вечерние покамерные обходы, еженедельно проводился административный обход руководством Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Карелия, ежемесячно обход старшим помощником прокурора Республики Карелия А.А.Авериным.

Кроме того за указанный период неоднократно учреждение посещали представители Общественной наблюдательной комиссии Республики Карелия, русской православной церкви и Уполномоченный по правам человека в Республике Карелия. Жалоб от обвиняемого Дмитриева на притеснения со стороны спецконтингента, а равно и на условия содержания в СИЗО не поступало.

Но 17 апреля обвиняемый Дмитриев написал заявление в адрес администрации СИЗО-1 с просьбой перевести его в другую камеру. В соответствии с требованием уголовно-исполнительного законодательства, его просьба была удовлетворена. По состоянию на 30 мая 2019 года администрацией учреждения опрошены граждане, содержащиеся совместно в камере с Дмитриевым, оказание какого-либо давления на Дмитриева отрицается.

Ранее Виктор Ануфриев, адвокат главы карельского отделения "Мемориал" Юрия Дмитриева, обвиняемого в растлении несовершеннолетней, сообщил, что его подзащитного принуждали угрозами в СИЗО Петрозаводска написать явку с повинной.

Согласно его рассказу, давление шло со стороны сокамерников, которые обещали "опустить" Юрия Дмитриева, если он не выполнит их требований.

Напомним, уголовное дело против Дмитриева было возбуждено в конце 2015 года. Руководителю карельского отделения "Мемориала" инкриминировалось изготовление порнографии с участием его несовершеннолетней приемной дочери, а также незаконное хранение основных частей огнестрельного оружия. Сам Дмитриев это обвинение назвал абсурдным.

В апреле 2018 года Петрозаводский городской суд оправдал исследователя сталинских репрессий по статьям о развратных действиях и изготовлении детской порнографии с участием приемной дочери. Дмитриев был признан виновным лишь в незаконном хранении основных частей огнестрельного оружия. В июне прошлого года Верховный суд Карелии отменил оправдательный приговор и вернул "дело Дмитриева" в городской суд.

Минувшим летом в отношении руководителя карельского отделения "Мемориала" было возбуждено новое уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера в отношении приемной дочери, и Юрий Дмитриев оказался вновь арестован. В октябре 2018 года судья Александр Мерков объединил два уголовных дела против Дмитриева в одно.

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