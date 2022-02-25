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Уголовное дело бывшего гендиректора «Карелавтотранса» Дмитрия Школина дошло до прокуратуры

Новости. Общество
07:25, 04 Марта 2022
фото: © Столица на Онего

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Карельский Следком обвиняет экс-гендиректора «Карелавтотранса», бывшего пристава Дмитрия Школина в превышении должностных полномочий и хищении денег при продаже двух автомобилей предприятия.

Как стало известно «Столице на Онего» - и это подтвердили в карельском Следкоме, ведомство направило в прокуратуру Петрозаводска для утверждения обвинительного заключения уголовное дело в отношении теперь уже бывшего генерального директора «Карелавтотранса» Дмитрия Школина. Следком обвиняет 52-летнего экс-руководителя транспортного предприятия республики в превышении должностных полномочий и хищении денег при продаже двух автомобилей «Карелавтотранса».

Ранее мы рассказывали об этой криминальной истории с участием возглавлявшего «Карелавтотранс» с середины мая до конца сентября 2020 года Дмитрия Борисовича Школина.  Напомним, что, как установили проводившие оперативные мероприятия сотрудники УФСБ Карелии, будучи гендиректором «Карелавтотранса», Школин решил продать два автомобиля предприятия «Газель» и «Шевроле Нива». Уставом «Карелавтотранса» предусмотрено его право реализовывать имущество учреждения исключительно по согласованию с его учредителями – Министерством имущественных и земельных отношений республики (МИЗО) и Минтрансом Карелии. Однако оба автомобиля были проданы в обход этого положения.

Любопытно, что их покупателем стала близкая знакомая Школина, совместно проживающая с ним в одном из поселков Московской области. При этом оба ТС достались подруге Школина, как говорят, по цене металлолома. Так, «Газель» обошлась ей всего в 50 тысяч рублей, а «Шевроле Нива» и вовсе в 37 тысяч. В такую смешную сумму почему-то оценил остаточную стоимость транспортных средств частный автоэксперт, который автомобили даже не осматривал, а видел их только на представленных ему фотоснимках.

Между тем, рыночная стоимость благополучно уехавших в Подмосковье своим ходом автомобилей, по заключению экспертов, составила около 200 тысяч для «Газели» и более 200 тысяч для «Шевроле Нивы».

Как удалось узнать журналисту «Столицы на Онего», к настоящему времени Дмитрий Школин, возможно, по совету своего московского адвоката, возместил нанесенный «Карелавтотрансу» материальный ущерб в сумме 276 тысяч рублей. Тем самым, он, получается, признал свою вину.

Напомним, что выпускник московского юридического института Дмитрий Школин знаком с нынешним главой Минтранса Карелии Сергеем Щебекиным. Вместе с ним Школин когда-то работал в службе судебных приставов московской области, которую в 2015-2017 годах возглавлял Щебекин. Не случайно в марте 2019 года Школин был назначен начальником УКСа при Минстрое Карелии. Однако УКС он возглавлял всего год, а «Карелавтотранс» и вовсе менее пяти месяцев.

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