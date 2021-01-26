Уголовное дело грозит фирме, строившей дома для расселения аварийного жилья в Карелии

Глава Карелии Артур Парфенчиков распорядился направить в правоохранительные органы материалы экспертизы жилых домов, построенных в рамках программы расселения аварийного жилья.

Такое поручение он дал на совещании правительства, где обсуждались вопросы социально-экономического развития Беломорского района.

"Срок давности привлечения к уголовной ответственности еще не истек. Нет ли там состава преступления и не результат ли это такого строительства, когда часть денег просто умыкнули?", - сказал Парфенчиков.

Почему возникло такое подозрение, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".